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​Сургутский симфонический оркестр выступит под открытым небом. 10 раз

Концерты Симфонического оркестра Сургутской филармонии пройдут на улице в июне

​Сургутский симфонический оркестр выступит под открытым небом. 10 раз
Фото: Е.Швецов

Десять дней — десять концертов под открытым небом: Симфонический оркестр Сургутской филармонии анонсировал выступления с 15 по 25 июня на площади перед филармонией.

«Под управлением главного дирижера Симфонического оркестра Сургутской филармонии Станислава Дятлова музыканты исполнят концертные программы «Ностальгия по 60-ым» (15, 18, 22, 25 июня в 17.00), «Популярная классика» (16 июня и 23 июня в 17.00, 19 июня (суббота) в 14.00), «Нескучная классика» (17 июня и 24 июня в 17.00, 20 июня (воскресенье) в 14.00)», — сообщает пресс-служба культурного учреждения, отметив, что если капризная погода не даст выступить, концерты перенесут на другие даты.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 206, комментариев: 0
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