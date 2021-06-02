Пациентов психбольницы Сургута сводит с ума «дьявольский» чек

Жительница Сургута возмущена стоимостью справки из Сургутской клинической психоневрологической больницы в 666 рублей. При этом смущает женщину не столько цена, сколько цифры. О своих переживаниях она рассказала в социальных сетях, подчеркнув, что ее боль разделяют и сотрудники ПНБ.

«Факт, сам по себе уже полнометражный триллер. никогда в своей жизни не встречала такого ценника, номера машин-да а ценника никогда, да еще и в бюджетном учреждении. причем, сами сотрудники психоневрологической больницы говорят, что испытывают неприятные эмоции, называя цифру по телефону, но руководство никак не реагирует, а мне кажется, что мои чувства как православной христианки-оскорблены. я конечно, оставила рубль сверху в этом заведении, но волосы стоят и стоят дыбом», - говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Корреспондент siapress.ru уточнил в пресс-службе медучреждения, насколько часто пациенты жалуются на «дьявольский» чек и не планируется ли изменить цену. Там ответ на этот вопрос пообещали предоставить после получения официального запроса.