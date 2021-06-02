Власти Сургута обратили внимание на обвалившийся тротуар на Югорской улице

«Интересная ямка» образовалась на тротуаре улицы Югорской. О том, что земля буквально уходит из-под ног жителей микрорайона, властям поведал сургутянин Сергей Калеев. Он разместил фото провалившегося асфальта и карту с геолокацией ямы в группе администрации Сургута во ВКонтакте. На сообщение горожанина в мэрии отреагировали: «Мы приняли Ваше сообщение в работу. Информацию уточним и вернёмся к Вам с ответом позже».

Напомним, что подобные обращения от граждан в аккаунтах администрации в социальных сетях сегодня мониторят с помощью системы ЦУР «Инцидент-Менеджмент».