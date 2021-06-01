Владимир Путин попросил Владимира Богданова поддержать многодетные семьи

Президент России Владимир Путин попросил главу Сургутнефтегаза Владимира Богданова поддержать многодетные семьи. Глава государства обратился к сургутскому генералу во время встречи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Отец семейства из села Елизаветино Омской области Сергей Леонидович рассказал, что работает в Сургутнефтегазе вахтовым методом в Якутии и получает в месяц по 100 тысяч рублей.

- А предприятие вас как-то поддерживает? – уточнил президент.

- Да, у нас выделяются портфели для первоклассников в школу, подарки даются детям, путевки в санаторий. Но, правда, мне <…> не для всей семьи.

- Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор «Сургутнефтегаза») вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургутнефтегазе», компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные. А, Владимир Леонидович, хорошо? Он слышит нас наверняка, и поможет, - заключил Владимир Путин.

Встреча президента с многодетными семьями, прошедшая в режиме видеоконференцсвязи в Международный день защиты, длилась более часа.