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​«Владимир Леонидович вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи»

Владимир Путин попросил Владимира Богданова поддержать многодетные семьи

​«Владимир Леонидович вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи»
Фото: kremlin.ru, видео: Россия 24

Президент России Владимир Путин попросил главу Сургутнефтегаза Владимира Богданова поддержать многодетные семьи. Глава государства обратился к сургутскому генералу во время встречи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Отец семейства из села Елизаветино Омской области Сергей Леонидович рассказал, что работает в Сургутнефтегазе вахтовым методом в Якутии и получает в месяц по 100 тысяч рублей.

- А предприятие вас как-то поддерживает? – уточнил президент.

- Да, у нас выделяются портфели для первоклассников в школу, подарки даются детям, путевки в санаторий. Но, правда, мне <…> не для всей семьи.

- Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор «Сургутнефтегаза») вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургутнефтегазе», компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные. А, Владимир Леонидович, хорошо? Он слышит нас наверняка, и поможет, - заключил Владимир Путин.

Встреча президента с многодетными семьями, прошедшая в режиме видеоконференцсвязи в Международный день защиты, длилась более часа.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 267, комментариев: 0
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