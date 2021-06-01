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​С первого раза не вышло: в Сургуте построят другой новый морг

В Сургуте вместо недостроенного морга начнут строить новый

​С первого раза не вышло: в Сургуте построят другой новый морг
Фото: А. Андронов

Здание морга, расположенное на улице Каролинского в Сургуте, достраивать не будут. Оно не соответствует нормативным требованиям, предъявленным к строительству медицинских организаций. Правительство Югры приняло решение возвести новое здание бюро судебно-медицинской экспертизы с патологоанатомическим отделением в 49-м микрорайоне. Этот проект включен в госпрограмму Югры «Современное здравоохранение».

Об этом сообщается в ответе прокуратуры региона на запрос депутата Тюменской областной думы от ЛДПР Александра Лобова. «В связи с тем, что надлежащая сохранность и охрана объекта [недостроенного морга] не обеспечена, прокуратурой г. Сургута внесено представление главе города», - говорится в документе, который есть в распоряжении редакции.

Здание Филиала бюро судебно-медицинской экспертизы на Каролинского пытались построить с 1998-го по 2005 год. Из местного и регионального бюджетов на него было направлено 71,4 миллиона рублей. Работы выполнили на 61 процент. В 2012 году объект законсервировали. Чтобы достроить морг нужен еще миллиард рублей.

«В итоге «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы» продолжает просто стоять на своем месте и разрушаться, немало нервируя сургутских судмедэкспертов, которые вынуждены все это время ютиться в небольшом здании вместе с патологоанатомическим отделением СОКБ, а также привлекая детей, подростков, лиц без определенного места жительства, криминальных элементов и даже сатанистов. По данным на 2017 год на содержание этого объекта из бюджета города было потрачено порядка 8,5 млн руб. Это охрана, консервация и так далее. Считаю, что Сургуту необходимо здание судмедэкспертизы, а значит, нужно быстрее искать средства на завершения строительства, иначе через пару лет проект объекта устареет и придется вкладывать деньги в новый», - отмечал ранее парламентарий.

О том, что морг на Каролинского достраивать не будут, стало известно еще в 2019 году. Тогда siapress.ru разобрался, почему принято такое решение.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 280, комментариев: 0
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