Режиссер Сургутского драмтеатра Юлия Уткина была отмечена на окружном фестивале

Режиссер Сургутского драмтеатра Юлия Уткина завоевала спецприз на окружном фестивале «Белое пространство» за постановку спектакля «Шинель». Отмечается, что спектакль построен на пластике актера, играющего роль главного героя – за всю постановку Башмачкин не произносит ни слова, а повествование ведется от лица других персонажей.





«Абсурд, бред, парадокс — всегда интересно, когда это находит выражение на сцене в этом спектакле. Видно, что у режиссера Юлии Уткиной замечательно работает фантазия, что она придумывает легко и свободно, нагло и смешно, и даже жестко, актеров не жалеет», – подчеркнула член жюри, театровед, завлит Московского ТЮЗа Владислава Куприна.

Напомним, что с ней и другим критиком, Владимиром Спешковым, в прямом эфире беседовал главный редактор сайта Юрий Нуреев.