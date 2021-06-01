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Режиссер СМДТ получила спецприз на югорском фестивале «Белое пространство»

Режиссер Сургутского драмтеатра Юлия Уткина была отмечена на окружном фестивале

Режиссер СМДТ получила спецприз на югорском фестивале «Белое пространство»
фото: СМДТ

Режиссер Сургутского драмтеатра Юлия Уткина завоевала спецприз на окружном фестивале «Белое пространство» за постановку спектакля «Шинель». Отмечается, что спектакль построен на пластике актера, играющего роль главного героя – за всю постановку Башмачкин не произносит ни слова, а повествование ведется от лица других персонажей.


«Абсурд, бред, парадокс — всегда интересно, когда это находит выражение на сцене в этом спектакле. Видно, что у режиссера Юлии Уткиной замечательно работает фантазия, что она придумывает легко и свободно, нагло и смешно, и даже жестко, актеров не жалеет», – подчеркнула член жюри, театровед, завлит Московского ТЮЗа Владислава Куприна.

Напомним, что с ней и другим критиком, Владимиром Спешковым, в прямом эфире беседовал главный редактор сайта Юрий Нуреев.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 153, комментариев: 0
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