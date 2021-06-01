На снос станции юннатов в Сургуте направят 15,5 миллиона рублей

В 2022 году в Сургуте планируют снести станцию юных натуралистов. На эти цели направят 15,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из ответа прокуратуры Югры депутату Тюменской областной думы от ЛДПР Александру Лобову.

Работы по демонтажу здания начнутся в этом году. «Согласно результатам технического заключения ООО «Центральное Экспертное Управление» <…> существующие здание и сооружения, входящие в состав данного объекта, непригодны для возобновления прерванного строительства и подлежат сносу. <…> В 2021–2022 годах в бюджете Сургута на выполнение проектно-изыскательных работ и снос Объекта запланированы бюджетные ассигнования в сумме 15,5 млн рублей, из них на 2021 год – 4 млн рублей, на 2022 год – 11,5 млн рублей», - говорится в документе, который есть в распоряжении редакции.

Александр Лобов обратил внимание на сургутские долгострои в апреле этого года. Парламентарий написал обращения в Генпрокуратуру и Счетную палату, подчеркнув, что на содержание объекта необоснованно тратятся бюджетные деньги: «Проект объекта, который располагается вблизи храма Георгия Победоносца, был разработан в середине нулевых. Тогда же возвели кирпичную коробку будущего здания станции юннатов, подготовили основание для кровли. На этом масштабная стройка остановилась по причине отсутствия денег. В настоящее время, чтобы реанимировать здание, по мнению местной власти, необходимо порядка 1 млрд рублей. Кроме того, как ранее заявляли в администрации города, содержание объекта будет обходиться казне муниципалитета в 140 млн рублей ежегодно, что для местного бюджета сейчас роскошь».

О том, что недостроенную станцию юннатов снесут siapress.ru сообщал в феврале 2021 года, тогда не было названо сроков проведения работ. Но городские власти анонсировали строительство нового здания. Напомним, что о планах по созданию в Сургуте дворца юных натуралистов говорили еще три года назад.