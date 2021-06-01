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​Студент-первокурсник из Сургута разработал приложение для быстрого вызова экстренных служб

Сургутянин разработал карту чрезвычайных ситуаций в городе

​Студент-первокурсник из Сургута разработал приложение для быстрого вызова экстренных служб
Фото: surgu.ru

Первокурсник Политехнического колледжа Вадим Мазурек стал финалистом городского конкурса «Будущее здесь». Он стал одним из 13 победителей со своей разработкой. Его приложение «HotSit» позволяет оперативно вызывать экстренные службы на место происшествия и отображает карту ЧС в городе. К этой идее его подтолкнула актуальная проблема: не всегда получается дозвониться диспетчеру с первого звонка.

Пользователь уникального приложения может в один клик сообщить экстренным службам о чрезвычайном происшествии. После вызова экстренного номера у адресата отображается геолокация входящего звонка. В самом приложении нужно выбрать тип экстренной ситуации, после чего начнется автоматическая трансляция звука с места происшествия и передача геопозиции диспетчеру.

Вадим создал платформу под руководством своего наставника из Сургутского госуниверситета Дмитрия Кузина. С ним студент познакомился во время обучения в Яндекс-лицее СурГУ.

«Реализация подобного IT-проекта – сложная задача, требующая не просто навыков программирования на каком-то языке, а изучения целого стека различных технологий. Чтобы его освоить, требуется большая мотивация и сотни часов затраченного времени. Я очень рад, что Вадиму удалось реализовать этот проект. Учитывая, что ему только 16 лет, это большое достижение. Уверен, что в будущем его ждет интересная работа и успешная карьера», – наставник Вадима Дмитрий Кузин.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 162, комментариев: 0
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