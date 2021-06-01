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​Двое мотоциклистов получили многочисленные переломы в аварии

В Сургуте в ДТП пострадали двое мотоциклистов

​Двое мотоциклистов получили многочисленные переломы в аварии
Скрин: К-информ

Жесткое ДТП с участием мотоцикла и кроссовера произошло в Сургуте. Два транспорта «встретились» на пересечении проспекта Мира и улицы Пушкина. Мотоциклист проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на полной скорости влетел в поворачивающий налево автомобиль, движущийся со встречной стороны. В результате столкновения мотоцикл с водителем и пассажиром перелетел через кроссовер. Кадры с момента аварии опубликовал «К-Информ».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Обоих байкеров госпитализировали с многочисленными переломами.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 245, комментариев: 0
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