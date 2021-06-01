В Сургуте в ДТП пострадали двое мотоциклистов

Жесткое ДТП с участием мотоцикла и кроссовера произошло в Сургуте. Два транспорта «встретились» на пересечении проспекта Мира и улицы Пушкина. Мотоциклист проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на полной скорости влетел в поворачивающий налево автомобиль, движущийся со встречной стороны. В результате столкновения мотоцикл с водителем и пассажиром перелетел через кроссовер. Кадры с момента аварии опубликовал «К-Информ».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Обоих байкеров госпитализировали с многочисленными переломами.