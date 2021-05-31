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​Бесхозным сургутским проездам нашли хозяина и возьмутся за их ремонт

На ремонт шести бесхозных проездов в Сургуте направят 41 миллион рублей

​Бесхозным сургутским проездам нашли хозяина и возьмутся за их ремонт
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Из бюджета Сургута выделили 41 миллион рублей на ремонт шести проездов, которые долгое время были бесхозными, а после завершения процедуры межевания взяты на баланс города. Об этом рассказал директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

«Это те участки дорог, которые были бесхозяйными и в процессе межевания городских территорий попали в муниципальную собственность. По данным объектам в настоящее время у нас заканчивается подготовка конкурсной документации и мы планируем десятого июня выйти на площадку. Срок окончания работ планируем на 1 сентября. Потому что все эти объекты увязаны со школами и детскими садами», — цитирует чиновника «СургутИнформТВ».

Отмечу, что этот вопрос обсуждался на городском штабе, созданному по инициативе главы Сургута Андрей Филатова.


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Сегодня в 21:12, просмотров: 121, комментариев: 0
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