На ремонт шести бесхозных проездов в Сургуте направят 41 миллион рублей

Из бюджета Сургута выделили 41 миллион рублей на ремонт шести проездов, которые долгое время были бесхозными, а после завершения процедуры межевания взяты на баланс города. Об этом рассказал директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

«Это те участки дорог, которые были бесхозяйными и в процессе межевания городских территорий попали в муниципальную собственность. По данным объектам в настоящее время у нас заканчивается подготовка конкурсной документации и мы планируем десятого июня выйти на площадку. Срок окончания работ планируем на 1 сентября. Потому что все эти объекты увязаны со школами и детскими садами», — цитирует чиновника «СургутИнформТВ».

Отмечу, что этот вопрос обсуждался на городском штабе, созданному по инициативе главы Сургута Андрей Филатова.