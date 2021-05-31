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​Сыграть путевой дневник на фортепиано можно: докажет Сургутская филармония

3 июня в Сургутской филармонии концерт даст пианист-виртуоз Филипп Копачевский

​Сыграть путевой дневник на фортепиано можно: докажет Сургутская филармония
Фото: culture.ru

Сургутская филармония войдет в лето на высокой ноте — концертом пианиста-виртуоза Филиппа Копачевского в сопровождении симфонического оркестра под управлением Михаила Леонтьева.

Прозвучат два больших произведения: «Путевой дневник» Алексея Шора и Второй концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.

«Лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии, пианист Филипп Копачевский снискал любовь и признание во всем мире, — говорят в филармонии. — Его концерты проходят в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Нидерландах, Франции, Италии, других странах, а также во многих городах России. Особую популярность Филипп приобрел в Японии, где записал пластинку с произведениями Шопена».

Днем ранее Филипп Копачевский выйдет в прямой эфир из студии siapress.ru: мы побеседуем с ним о культуре и искусстве.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 140, комментариев: 0
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