3 июня в Сургутской филармонии концерт даст пианист-виртуоз Филипп Копачевский

Сургутская филармония войдет в лето на высокой ноте — концертом пианиста-виртуоза Филиппа Копачевского в сопровождении симфонического оркестра под управлением Михаила Леонтьева.

Прозвучат два больших произведения: «Путевой дневник» Алексея Шора и Второй концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.

«Лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии, пианист Филипп Копачевский снискал любовь и признание во всем мире, — говорят в филармонии. — Его концерты проходят в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Нидерландах, Франции, Италии, других странах, а также во многих городах России. Особую популярность Филипп приобрел в Японии, где записал пластинку с произведениями Шопена».

Днем ранее Филипп Копачевский выйдет в прямой эфир из студии siapress.ru: мы побеседуем с ним о культуре и искусстве.