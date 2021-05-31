Большинство новых рекламных щитов останутся на сургутских улицах — власти с ними разбираются

«Ничтожное количество», — так прокомментировал заместитель главы Сургута Сергей Полукеев новость о том, что 40 из 450 новых рекламных щитов уберут с улиц города. Более четырех сотен новых баннеров останутся «украшать» город — администрация пока что не в силах на это повлиять.

Контракты на размещение конструкций, схемы их установки на улицах города были утверждены, согласованы и подписаны представителями предыдущей команды сургутской власти: по словам чиновника, сейчас ее преемники разбираются в причинах и следствиях произошедшего. «Я не любитель критиковать предыдущую команду – но этот подарок прилетел именно оттуда в виде согласованной схемы установки этих щитов, — сказал Полукеев в эфире siapress.ru. — Мы работаем с фактической ситуацией».

Работать придется долго, причем рубить сплеча и убирать все конструкции — не вариант: это повлечет за собой серьезные затраты на… их повторную установку.

«Здесь сложно: ты его снес — на тебя подали в суд, и ты будешь обязан оплатить восстановительную стоимость и вернуть щит на место, — объясняет Полукеев. — Это дело непростое с точки зрения юридической».

Как минимум, однако, администрация потребует от установщиков восстановить газоны, которые были повреждены при монтаже конструкций. Ранее в эфире siapress.ru журналист и депутат Эдуард Иваницкий также обратил внимание на несерьезное отношение к зеленым насаждениям, которое может привести к масштабным последствиям.

«Происходит тотальное уничтожение зеленого газона в городе, где их устанавливают, — говорит он. — Что такое зеленый газон для Сургута? Я здесь с 1972-го года, и я помню эти пыльные бури, песчаные. Почти половина города это точно стоит на песке. Зеленый газон — это защита в том числе от этих песчаных бурь. И я же помню, когда хрустел все время песочек на зубах летом. Вот мы туда сейчас приедем. Это все равно что с человека кожу содрать — содрать с города зеленый газон».

Предотвращать песчаные бури будут представители администрации: «Мы будем требовать, чтобы те газоны которые нарушили и типа восстановили, — чтобы было отличное восстановление, иначе будем действовать вплоть до снятия этих щитов, — комментирует Сергей Полукеев. — Сейчас мы разбираемся как так получилось, что эти щиты вообще были согласованы. Непонятно, кто их согласовал, кто ж все это натворил — выясняем».

После того, как чиновники найдут ответ на вопрос «Кто виноват?», перейдут к вопросу «Что делать?»: в администрации заявляют, что будут усердно заниматься этой проблемой.