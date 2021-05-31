16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5870   EUR  89,6731  

Новости

Больше новостей
Что же делать с Домом пионеров?
Комментировать
0
Связываете ли вы будущее Сургута с Сургутнефтегазом?
Комментировать
0
Вы встречались с Владимиром Богдановым лично?
Комментировать
0
Больше опросов

​40 рекламных баннеров уберут с улиц Сургута. Полукеев: «Ничтожное количество»

Большинство новых рекламных щитов останутся на сургутских улицах — власти с ними разбираются

​40 рекламных баннеров уберут с улиц Сургута. Полукеев: «Ничтожное количество»
Фото: siapress.ru

«Ничтожное количество», — так прокомментировал заместитель главы Сургута Сергей Полукеев новость о том, что 40 из 450 новых рекламных щитов уберут с улиц города. Более четырех сотен новых баннеров останутся «украшать» город — администрация пока что не в силах на это повлиять.

Контракты на размещение конструкций, схемы их установки на улицах города были утверждены, согласованы и подписаны представителями предыдущей команды сургутской власти: по словам чиновника, сейчас ее преемники разбираются в причинах и следствиях произошедшего. «Я не любитель критиковать предыдущую команду – но этот подарок прилетел именно оттуда в виде согласованной схемы установки этих щитов, — сказал Полукеев в эфире siapress.ru. — Мы работаем с фактической ситуацией».

Работать придется долго, причем рубить сплеча и убирать все конструкции — не вариант: это повлечет за собой серьезные затраты на… их повторную установку.

«Здесь сложно: ты его снес — на тебя подали в суд, и ты будешь обязан оплатить восстановительную стоимость и вернуть щит на место, — объясняет Полукеев. — Это дело непростое с точки зрения юридической».

Как минимум, однако, администрация потребует от установщиков восстановить газоны, которые были повреждены при монтаже конструкций. Ранее в эфире siapress.ru журналист и депутат Эдуард Иваницкий также обратил внимание на несерьезное отношение к зеленым насаждениям, которое может привести к масштабным последствиям.

«Происходит тотальное уничтожение зеленого газона в городе, где их устанавливают, — говорит он. — Что такое зеленый газон для Сургута? Я здесь с 1972-го года, и я помню эти пыльные бури, песчаные. Почти половина города это точно стоит на песке. Зеленый газон — это защита в том числе от этих песчаных бурь. И я же помню, когда хрустел все время песочек на зубах летом. Вот мы туда сейчас приедем. Это все равно что с человека кожу содрать — содрать с города зеленый газон».

Предотвращать песчаные бури будут представители администрации: «Мы будем требовать, чтобы те газоны которые нарушили и типа восстановили, — чтобы было отличное восстановление, иначе будем действовать вплоть до снятия этих щитов, — комментирует Сергей Полукеев. — Сейчас мы разбираемся как так получилось, что эти щиты вообще были согласованы. Непонятно, кто их согласовал, кто ж все это натворил — выясняем».

После того, как чиновники найдут ответ на вопрос «Кто виноват?», перейдут к вопросу «Что делать?»: в администрации заявляют, что будут усердно заниматься этой проблемой.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:06, просмотров: 478, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:26
«Пыльный и нефтяной Сургут». Впервые я услышал это определение гремевшего на весь Союз Сургута из репортажа корреспондента радиостанции «Юность» в далеком 1967 году. Да! За два года тяжёлая и лёгкая автомобильная и тракторная техника пришедшая в несметных количествах в Сургут за два года разворотила его напрочь. Весь естественный природных слой с растительностью превратился в городе белый песок. А когда Сургут был зелёный и намулицах росла травка. И этой идиллии пришёл конец. В жаркие июньские дни можно было ассоциировать Сургут с пустыней, с барханами белого сверкающего на солнце песка с песчаными бурями. «Белое солнце пустыни» отдыхает. Песок проникал везде: в за воротник одежды, в глаза, на одежду. Если форточку не закрыть, то песок в домах гарантирован. Над старым аэропортом на Чёрном Мысу всегда висело огромное пыльное облако от непрерывно каждые полчаса садящихся и взлетающих самолётов и вертолётов. Как бороться с эти явлением? Садить деревца, сеять траву? Но как? На песке ничего не растёт. Но в 1966 году появился человек их НПУ «Сургутнефть», который начал высаживать в микрорайоне нефтяников деревца и кустарники, которые даже он привозил с Большой земли. Энтузиаст. Фамилию его не помню. А надо бы Лесопарковому хозяйству назвать его именем один из скверов в Сургуте. Найти его по архивам подшивок газеты и назвать. Сажали тополя они росли быстро и были неприхотливы. Уже после на предприятиях начали поездки за Обь, где выкапывали деревца для посадки в городе. Ну а на остальных пространствах (где сейчас укладывают плитку) тогда укладывали упорно и настойчиво зелёный дёрн из поймы Оби. Прямо на песок. Технология такая же как укладка плитки. Каждым летом на укладке дерна во дворах города работали сотни студентов. Они же прокладывали пешеходные дорожки из бетона. Асфальта не было. Это где-то к 1977 году нефтяники (опять же они) начали производство асфальта на своём асфальтовом заводе. И что-то перепадала городу. А зелёное благоустройство вели исключительно нефтяники. Все остальные ведомства тоже в меру своих возможностей. И город имел участок зелёного строительства от областного «Зеленхоза». Но тоже маломощный. Сегодня же с высоты пройденного в борьбе с песком и озеленяем города хамское отношение частного бизнеса к газонам, к выращенным деревьям, в оставшимся городским лесам вызывает возмущение обывателей, переходящее к ненависть. Но линчевать их не надо. В пределах закона их нужно просто поставить на место. Большинство из них в то время, когда мы «глотали песок» в городе «не стояло». Вернее их родителей. Пора бы употребить власть к тем, кто пришли в наш город отбивать бабки, а на традиции и на все остальное им как бы наср...ть.
Миледи
не нравится
Сегодня в 15:02
Не понимаю, что значит "выясняем кто это натворил"? Документы же должны быть, разве нет? Кто подписывал? Тот и виноват? А то выясняют так, словно какой-то таинственный инкогнито бегает по администрации и делает что хочет, оставаясь неуловимым.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 2260
  2. ​Место бессилия 1818
  3. ​Спецвыпуск «НГ» в честь юбилея Владимира Богданова: читайте в PDF! 1192
  4. ​Лето в Сургуте. Чем заняться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1146
  5. В Сургуте ищут подростка, который ушел 30 мая из дома и не вернулся 686
  6. За минувшие выходные в Югре сбили четверых детей 539
  7. ​Конец весны — гроза и ветер. 31 мая в Сургуте очень плохая погода 526
  8. Спасатели нашли труп югорчанина, лодка которого перевернулась 500
  9. ​40 рекламных баннеров уберут с улиц Сургута. Полукеев: «Ничтожное количество» 478
  10. ​Почта России модернизирует почтовые ящики в подъездах 318
  1. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 7740
  2. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 6624
  3. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО, ТЕКСТ 5906
  4. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 5236
  5. ​Артем Кириленко: «Считаю важной задачей привести в Сургут гостиничную сеть уровня Hilton» 4149
  6. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 4103
  7. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Село «Богдановка» 3875
  8. ​Пиар-команда сургутского мэра меняется: ушел в отставку ее глава 3534
  9. ​Из Нижневартовска можно улететь прямым рейсом в Санкт-Петербург 3310
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. «Я верю в это, Володя» 3183
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11806
  2. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 11696
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11027
  4. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 10097
  5. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 9619
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 8844
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 8831
  8. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 8565
  9. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 8416
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 7740

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика