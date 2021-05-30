Сургутская газета «Новый Город» выпустила номер к юбилею главы Сургутнефтегаза Владимира Богданова

Прочитать номер сургутской газеты «Новый Город», посвященный юбилею главы Сургутнефтегаза Владимира Богданова, можно прямо сейчас: часть материалов публиковалась на siapress.ru, а кое-что осталось газетным эксклюзивом. Сегодня он доступен всем в формате PDF.

Напомним, что при его подготовке корреспонденты «НГ» отправились в родное село Богданова Суерку; столкнулись с ним в лифте Бизнес-центра; расспросили о нем экс-председателя Сургутского горисполкома Леонида Рокецкого; вспомнили о первой встрече молодого Владимира Богданова с будущим первым руководителем Сургутнефтегаза Александром Усольцевым, а также поведали детективную историю, произошедшую перед уходом Усольцева с главного поста нефтяного гиганта.

Особняком номера стоит большой очерк Тараса Самборского, который рассматривает личность Владимира Леонидовича с точки зрения ситуаций и времени, в которых находился нефтяной магнат в определенный отрезок жизни, с точки зрения людей, которые его окружали.

ЧИТАТЬ НОМЕР

Отметим, что спецвыпуск «НГ» уже спустя пару дней после выхода стал редкостью как в Сургутнефтегазе, так и за его пределами — в Сургуте. Остатки тиража еще можно найти в специальных точках раздачи газеты (их список смотрите здесь).