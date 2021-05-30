16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2965   EUR  89,3778  

Новости

Больше новостей
Что же делать с Домом пионеров?
Комментировать
0
Связываете ли вы будущее Сургута с Сургутнефтегазом?
Комментировать
0
Вы встречались с Владимиром Богдановым лично?
Комментировать
0
Больше опросов

​Спецвыпуск «НГ» в честь юбилея Владимира Богданова: читайте в PDF!

Сургутская газета «Новый Город» выпустила номер к юбилею главы Сургутнефтегаза Владимира Богданова

​Спецвыпуск «НГ» в честь юбилея Владимира Богданова: читайте в PDF!

Прочитать номер сургутской газеты «Новый Город», посвященный юбилею главы Сургутнефтегаза Владимира Богданова, можно прямо сейчас: часть материалов публиковалась на siapress.ru, а кое-что осталось газетным эксклюзивом. Сегодня он доступен всем в формате PDF.

Напомним, что при его подготовке корреспонденты «НГ» отправились в родное село Богданова Суерку; столкнулись с ним в лифте Бизнес-центра; расспросили о нем экс-председателя Сургутского горисполкома Леонида Рокецкого; вспомнили о первой встрече молодого Владимира Богданова с будущим первым руководителем Сургутнефтегаза Александром Усольцевым, а также поведали детективную историю, произошедшую перед уходом Усольцева с главного поста нефтяного гиганта.

Особняком номера стоит большой очерк Тараса Самборского, который рассматривает личность Владимира Леонидовича с точки зрения ситуаций и времени, в которых находился нефтяной магнат в определенный отрезок жизни, с точки зрения людей, которые его окружали.

ЧИТАТЬ НОМЕР

Отметим, что спецвыпуск «НГ» уже спустя пару дней после выхода стал редкостью как в Сургутнефтегазе, так и за его пределами — в Сургуте. Остатки тиража еще можно найти в специальных точках раздачи газеты (их список смотрите здесь).


нравится (6) не нравится (0)
30 мая в 18:37, просмотров: 1660, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4011
  2. «Выздороветь нельзя, но возможно выздоровление» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2767
  3. ​Бесхозным сургутским проездам нашли хозяина и возьмутся за их ремонт 1213
  4. ​О чем договорились губернатор, депутаты, министерства и нефтяники в Сургуте 1063
  5. ​В праймериз «Единой России» приняли участие почти 20 процентов всех избирателей Югры 1017
  6. ​Медведи приходят к вахтовикам за пропитанием и устраивают драки из-за еды 919
  7. ​Покупка загородного дома для жизни и заработка: преимущества и возможные сложности 918
  8. ​Большинство югорских клещей переносят боррелиоз 821
  9. ​В тройке лидеров: югорчане могут гордиться социально-экономическим положением региона 812
  10. ​Двое югорчан погибли в ДТП на челябинской трассе 797
  1. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 7923
  2. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 6835
  3. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6115
  4. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 4969
  5. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 4653
  6. ​Артем Кириленко: «Считаю важной задачей привести в Сургут гостиничную сеть уровня Hilton» 4340
  7. ​#НГ #БОГДАНОВ70. Село «Богдановка» 4331
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 4011
  9. ​Богданов с нами 3441
  10. #НГ #БОГДАНОВ70. «Я верю в это, Володя» 3429
  1. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 11999
  2. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11891
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11099
  4. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 10264
  5. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 10176
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 9018
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 8957
  8. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 8809
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 7923
  10. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 7568

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика