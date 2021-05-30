За несколько лет в Сургуте избавятся от заборов в пользу живой изгороди

Заборчики в Сургуте со страхом ждут своей участи: в течение следующих нескольких лет вопрос с ограждениями в городе будут решать радикально. Об этом в эфире siapress.ru заявил новый заместитель градоначальника Сергей Полукеев.

Работа уже началась, подчеркнул чиновник: к началу июня с лица земли сотрут все древние трубчатые оградки. Работа уже идет. «Решили мы убрать — глава дал задание — все заборы трубчатого исполнения, которые тянулись ещё с 90-х, когда мы спасали свои газоны, ещё тренировались, — рассказал Полукеев. — Это был самый дешевый способ, сейчас они совершено не нужны, утратили свою функциональную значимость, поэтому мы их убираем. Их порядка пять с половиной тысяч погонных метров».

Сургут, улица Кукуевицкого, было/стало:

После этого возьмутся за секционные ограждения — в том числе за знаменитые «поросячьи» заборчики, которые ныне сменили цвет на темно-зеленый. От них, правда, избавляться будут не столь радикально, как с их трубчатыми собратьями. В первую очередь все их поделят на два типа — исходя из функций, которые выполняют. Так, те заборы, которые ограждали газоны, уберут: по словам Полукеева, надобности в них уже практически нет, поскольку охраняемые газоны закрепились и не боятся вытаптывания. Второй тип заборов останется с нами: это ограждения на перекрестках, пешеходных переходах — они выполняют защитную функцию.

Но и их в итоге заменят. В планах администрации — непосредственно за этими ограждениями высаживать кустарники, чтобы спустя несколько лет получить живую изгородь, естественное ограждение.

Также постепенно избавятся от так называемых кладбищенских черных пластиковых заборов — но на них сургутяне еще налюбуются: демонтаж в планы на ближайшее время не входит. По словам чиновника, поставили ограждения совсем недавно, и снимать их прямо сейчас было бы странно: лучше отремонтировать (чтобы не валились от малейшего дуновения ветра) и посадить все те же кустарники, которые их потом вытеснят.

К слову, утилизировать заборы тоже будут с выдумкой — в администрации хотят найти им новое применение в других районах города или за городом — например, в промзоне или в лесах.