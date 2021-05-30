В Сургуте сегодня проходят праймериз «Единой России». Где голосовать?

Своего рода генеральная репетиция выборов — праймериз партии «Единая Россия» сегодня проходит по всей стране, в том числе в Сургуте. Напомним, что в этом случае выбирают только среди представителей именно этой партии тех кандидатов, которые осенью, в Единый день голосования, будут баллотироваться в парламенты всех уровней. В этом году он выпадает на 19 сентября.

Определить, кто из единороссов достоин дальнейшей политической борьбы, а кто — не очень, можно сегодня на участках для голосвания: администрация Сургута предоставила их полный список, который можно скачать здесь.