Куда сургутяне поедут отдыхать летом? Результаты опроса на siapress.ru

Заграница в основном закрыта — поэтому вопрос «Куда ехать отдыхать летом?» приобретает поистине гамлетовский масштаб. Отвечая на него, аудитория siapress.ru — вернее, ее очень небольшая часть — разделилась.

Так, только каждый десятый уверен: пересечь границы и попасть на курорт — дело решеное. Чуть меньше половины респондентов опроса на сайте говорят, что будут открывать родную сторону. Кстати, открыть можно даже Сургут, несколько идей почерпнете из материала про туристическую привлекательность нашего города (а также из комментариев к нему). Как минимум 22 процентам участников опроса он может оказаться полезен: они проведут отпуск дома.

Еще девять процентов читателей не определились с планами. И наши соболезнования десяти процентам респондентов: летний отдых для них — мечта, не более.

Опрос проводился на сайте siapress.ru с 19 по 26 мая этого года.