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​Вот что крест животворящий делает! Депутат Леснова висеть у храма не готова

Рекламный баннер сургутского депутата у храма убрали после публикации в телеграм-канале

​Вот что крест животворящий делает! Депутат Леснова висеть у храма не готова
Фото: siapress.ru

Депутат Леснова висеть у храма не готова. После публикации в телеграм-канале «Сургутский городовой» фотографии, на которой запечатлен баннер Ольги Лесновой возле храма в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца, рекламу сняли.

Напомним, что неделей ранее установкой баннера возле храма — и в городе вообще — возмутился его настоятель отец Антоний Исаков, который опубликовал фото и прокомментировал его словами: «Какая дикость!»

Фото: о.Антоний Исаков

Спустя некоторое время горожане заметили, что свято место на рекламной конструкции уже не пустует: с него сообщалось, что «депутат Леснова помогать готова».

Фото: Сургутский городовой

Однако сила общественного мнения очень скоро сняла изображение с него.

Вероятно, популярностью это место у рекламодателей пользоваться уже не будет: место оказалось слишком «намоленное».

К слову, остальные 449 рекламных конструкций у горожан восторга тоже не вызывают — настолько, что накануне администрация Сургута заявила, что демонтирует 40 уже установленных баннеров с улиц города.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 294, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:53
Надо попам вообще с крестным ходом по всем баннерам в Сургуте пройтись где висят депутаты ЕР и окропить их святой водой чтобы изгнать из города нечистую силу.

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