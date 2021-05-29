В Сургуте рекламный щит рядом с храмом украсило лицо депутата Ольги Лесновой

Не прошло и недели, как баннер рядом с храмом в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца обрел «лицо». Теперь с него мило улыбается действующий депутат Ольга Леснова, которая «помогать готова».

Напомним, уродливые рекламные конструкции начали атаковать Сургут аккурат после назначения нового главы. Однако здравомыслящие в политике люди никак не связывают пришествие в город Андрея Филатова с этим элементарным желанием бизнеса получить свою выгоду. Особенно в выборный год.

Так или иначе возмущение настоятеля храма отца Антония «Какая дикость…», которым он скромно поделился на личной станице на «Фэсбуке», ушло в массы, но не дошло до нужных лиц в администрации города. И теперь рядом с местом, где принято говорить о вере, будут говорить еще об Ольге.