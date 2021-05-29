В Сургуте на дачах собаки съели кролика и хомяков, которых оставили в клетке

Дикие и беспризорные животные все чаще наведываются на территорию человека. Пока по лангепасскому кладбищу прогуливались медведи в поисках пропитания, в Сургуте в СОТ «Летние Юрты» проникла стая собак. Как сообщает сургутянка в местном паблике «КИнформ», хвостатые проникли во двор частного дома, залезли в дровник и полакомись там кроликом и двумя хомячками. «Собаки без бирок, овчарки, по многим из стаи и не скажешь, что они голодают как дворняги. Я переживаю теперь за свою жизнь и жизнь своих детей. Даже думать боюсь, если бы эта стая встретилась с моими детьми», - пишет взволнованная женщина.

В сообщении также говорится, что владельцы дома обратилась в МЧС, отлов и даже написала заявление в полицию. Но никакой реакции нет четвертые сутки.