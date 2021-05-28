Новую дорогу в микрорайоне «Гидронамыв» в Белом Яре передают на баланс поселения

Качество новой дороги, построенной в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр Сургутского района, оценил спикер муниципального парламента Анатолий Сименяк.

Объект сейчас передают на баланс поселения. Дорога стоимостью свыше полумиллиарда рублей рассчитана на четыре полосы движения – по две с каждой стороны. Обустроено освещение и широкие тротуары. Трасса позволяет жителям быстро выехать на объездную дорогу.

Председателю думы объект инфраструктуры понравился. Он отметил, что вид поселения изменился в лучшую сторону. А жители хвалят дорогу за удобство и качество.