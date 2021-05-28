Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Суббота, 29 мая

Концерт «Граница Верхней тайги»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Группа «Зарница на Оби» воссоединилась спустя пять лет после раскола, и дает концерт уже в составе нового проекта. Набравшись сил, вдохновения, новых треков музыканты готовы показать свое творчество сургутской публике.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей.

Спектакль «TERRA INCOGNITA»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

Зрители познакомятся с судьбами людей, чье сознание изменилось под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств. Действие происходит в психиатрической лечебнице, где «больные» и «здоровые», пациенты и лечащий персонал, чьи судьбы тесно переплетены различными ситуациями и устоями окружающей действительности…

Телефон для справок – 24-37-21. Цена билета: 200 рублей.

Воскресенье, 30 мая

Праздник детства в «Ледовом»

Место проведения: Югорский тракт, 40, Ледовый Дворец Спорта. Время: 17:00.

В честь грядущего Дня защиты детей «Ледовый дворец» устраивает самый настоящий праздник для самых маленьких сургутян. Веселые конкурсы, танцы с большими медведями, бумажное шоу, активные аниматоры – все для того, чтобы наполнить день только положительными эмоциями.

Справки по телефону: 95-07-67. Рекомендовано для зрителей старше 12 лет. Организаторы отмечают, что необходимо взять с собой олимпийку или кофту, так как температура воздуха внутри помещения будет не выше +12 градусов. Коньки не нужны.

Спектакль «Курочка Ряба»

Место проведения: улица Энгельса, 11, зал ТАиК «Петрушка». Время: 12:00.

Озорные Ваня, Маня и Таня не только расскажут знакомый нам с детства сюжет, но и обогатят его песенками, потешками, интересными и познавательными играми для ребят. Красивые куклы, удивительные декорации, волшебные превращения идут бонусом для тех, кто купил билет на представление.

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95. Цена билета: 400 рублей. Рекомендовано для зрителей, достигших 3 лет.

Экскурсия «Под крылом орла»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время: 11:00/15:00.

Хотите услышать пение павлина? Узнать у кого семь костей в голове и почему слово «загар» - это не изменение цвета кожи? Приглашаем вас принять участие в игровой экскурсии «Под крылом орла»!

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детский – 120 рублей, взрослый – 170.