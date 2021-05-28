Сургутская психоневрологическая больница проведет прямой эфир на тему травли в школе

Специалист Сургутской психоневрологической больницы в прямом эфире расскажет о травле в школе и кибербуллинге – эти проблемы сейчас стоят как никогда остро в России и других странах, потому что несвоевременное обращение за помощью и игнорирование может привести к тому, что ребенок получит тяжелую психологическую травму.

«Медицинский специалист даст практические рекомендации родителям учеников, чьи дети столкнулись с данным явлением. Как правильно выстраивать отношения с ребёнком, что делать можно, а что категорически не стоит. А также расскажет, как минимизировать последствия травли для детской психики и помочь быстрее вернуться к полноценной жизни», – прокомментировали в пресс-службе медучреждения.

Трансляция состоится четверг, 3 июня, на YouTube-канале «СКПНБ».