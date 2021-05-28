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Привиться «Спутником V» сургутяне смогут теперь и в «Леруа Мерлен»

Третья поликлиника Сургута развернула мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Привиться «Спутником V» сургутяне смогут теперь и в «Леруа Мерлен»
фото: СГКП №3

В Сургуте с 29 мая начнет работу новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса – он развернулся на базе торгового центра «Леруа Мерлен». В штат вошли врачи городской поликлиники №3.

Отмечается, что за первым компонентом вакцины «Спутник V» могут прийти местные жители старше 18 лет без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, необходимые для внесения информации на портале «Госуслуги» и получения прививочного сертификата. Процедура будет бесплатной для всех.

«Перед прививкой врачом проводится осмотр, измеряется температура, проверятся общее самочувствие. При отсутствии противопоказаний медицинская сестра проведет вакцинацию первым компонентом вакцины. После первой прививки пациенту сообщат время и место, где он сможет привиться второй дозой препарата. Также на месте медицинским работникам можно будет задать интересующие вас вопросы о защите от коронавирусной инфекции», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Вакцинация будет проходить с 12.00 до 17.00 по выходным дням. Все интересующие вопросы можно задать по телефону методисту организационно-методического отдела СГКП № 3: 24-01-60.

Напомним, что подобный мобильный пункт ранее был открыт в торговом центре «Сити Молл».


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Сегодня в 13:32, просмотров: 266, комментариев: 0
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