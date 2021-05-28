Мать избитых в Сургуте детей предстанет перед судом

Прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которую обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

«По версии следствия, с мая 2020 года по февраль 2021 года женщина не заботилась о психическом, духовном и нравственном развитии детей, а также не обеспечивала их надлежащим питанием и предметами, обеспечивающие возрастные потребности малолетних детей. Кроме того, неоднократно она оставляла их на длительное время в квартире совместно со своим сожителем, употребляющим наркотические средства и спиртные напитки, где последний систематически причинял детям телесные повреждения. В результате чего двум детям причинен вред здоровью средней тяжести, а одному ребенку – тяжкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомню, в феврале Сургут потрясла новость о госпитализации с тяжелыми травмами двух маленьких детей – 1,5-месячного мальчика и 1,5-годовалой девочки. Позже выяснилось, что у малышей есть старший брат-инвалид. По версии следствия, избивал детей сожитель матери и делал это систематически. Суд над ним уже идет. Мужчине грозит наказание за рукоприкладство и издевательство над детьми.

Мать детей уже ограничена в правах, малыши переданы под опеку.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.