Школьница пропала в Сургутском районе // ОРИЕНТИРОВКА

В Сургутском районе разыскивают Рамилю Аскерову, которая 27 мая ушла на занятия в школу и не вернулась. Местонахождения школьницы не известно уже сутки, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

Аскерова Рамиля Рамин кызы, 2005 года рождения

Была одета: черная куртка, белые кроссовки, черные штаны, футболка белого цвета, рубашка в клетку (сине-красная).

В случае обнаружения или получения оперативно-значимой информации, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району по телефону 8(3462) 74-60-02, 89825534152.