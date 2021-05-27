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Сургутянин в парике и маске угрожал пистолетом своему экс-шефу и требовал 15 миллионов

В Сургуте задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на бывшее место работы

Сургутянин в парике и маске угрожал пистолетом своему экс-шефу и требовал 15 миллионов
фото: pixabay.com

Сургутянин в парике и медицинской маске напал на своего бывшего директора, угрожал «предметом, похожим на пистолет» и требовал 15 миллионов рублей. История закончилась без пострадавших, потому что владелец оптового магазина успел нажать на тревожную кнопку. Испугавшись того, что скоро нагрянут сотрудники полиции, дебошир сбежал, но его удалось задержать.

«Располагая необходимой информацией и описанием особых примет, сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого 1972 года рождения. Предмет, которым он угрожал бывшему работодателю изъят и отправлен на экспертизу», – прокомментировали в УМВД Сургута.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой», его заключили под стражу.


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Сегодня в 19:03, просмотров: 227, комментариев: 0
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