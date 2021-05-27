В Сургуте два парня пытались ограбить магазин: одного поймал охранник, второй пытался скрыться на ворованном электросамокате

Два молодых сургутянина решили ограбить магазин на улице 30 лет Победы: один из них пытался внести одежду мимо кассы, но был остановлен охранником, пока второй скрывался от погони росгвардейцев на электросамокате.

Однако уехать от силовиков не удалось. Сначала перед злоумышленником встал забор – пришлось перекидывать свой транспорт через преграду, а потом перепрыгивать самому. И-за этого трюка горожанин сломал ногу и бежать дальше не смог. Общая сумма ущерба: более 35 тысяч рублей

«Оба подозреваемых были задержаны, в отношении одного из них составлен административный протокол», – рассказали в пресс-службе Росгвардии.