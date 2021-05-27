Жителю Белого Яра грозит уголовный срок за кражу 19 палок колбасы

33-летнему жителю Белого Яра (Сургутский район) грозит до двух лет лишения свободы за кражу 19 палок колбасы. Заявление в полицию написал сотрудник одного из супермаркетов, приложив в доказательство видеозапись.

На кадрах видно, как мужчина достал из холодильника 19 палок колбасы, сложил в пакет и ушел из магазина. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка в дежурные сутки установлен подозреваемый. Им оказался 33-летний житель Сургута, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, а также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудникам полиции фигурант пояснил, что часть похищенного он съел, а часть раздал», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

Решения суда любитель колбасы будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.