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Зверский голод: сургутянин украл и съел 19 палок колбасы

Жителю Белого Яра грозит уголовный срок за кражу 19 палок колбасы

Зверский голод: сургутянин украл и съел 19 палок колбасы
Видео: vk.com/omvdsurgutskiyraion

33-летнему жителю Белого Яра (Сургутский район) грозит до двух лет лишения свободы за кражу 19 палок колбасы. Заявление в полицию написал сотрудник одного из супермаркетов, приложив в доказательство видеозапись.

На кадрах видно, как мужчина достал из холодильника 19 палок колбасы, сложил в пакет и ушел из магазина. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка в дежурные сутки установлен подозреваемый. Им оказался 33-летний житель Сургута, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, а также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудникам полиции фигурант пояснил, что часть похищенного он съел, а часть раздал», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

Решения суда любитель колбасы будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 176, комментариев: 0
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