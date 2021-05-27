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​Рекламные конструкции в Сургуте проредят

В Сургуте уберут 40 баннеров из 450 установленных

​Рекламные конструкции в Сургуте проредят
Фото: о.Антоний Исаков

Власти Сургута договорились с арендаторами о демонтаже 40 конструкций из 450 установленных на улицах города. Об этом сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

«Мы в диалоге здесь, здесь и с нашей стороны в их адрес есть предложения, и с их стороны. Будем находить компромисс. И, соответственно, чуть позже мы скажем, к чему мы пришли. Но есть полное понимание, что количество конструкций нужно уменьшить. Просто надо это рассмотреть в юридической плоскости», — цитирует чиновника ТК «СургутИнформТВ».

Установка рекламных баннеров принесла в городскую казну порядка 140 миллионов рублей. Действие договоров рассчитано на семь лет.

Однако горожане нововведение не оценили. Людям не нравится сам вид баннеров, их количество, неуместная реклама и многое другое. В апреле предпринимателям направили порядка 150 предписаний о необходимости исправить выявленные недочеты.

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Сегодня в 13:31, просмотров: 123, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:56
450 надо удалять.
Одолжение они сделали

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