В Сургуте уберут 40 баннеров из 450 установленных

Власти Сургута договорились с арендаторами о демонтаже 40 конструкций из 450 установленных на улицах города. Об этом сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

«Мы в диалоге здесь, здесь и с нашей стороны в их адрес есть предложения, и с их стороны. Будем находить компромисс. И, соответственно, чуть позже мы скажем, к чему мы пришли. Но есть полное понимание, что количество конструкций нужно уменьшить. Просто надо это рассмотреть в юридической плоскости», — цитирует чиновника ТК «СургутИнформТВ».

Установка рекламных баннеров принесла в городскую казну порядка 140 миллионов рублей. Действие договоров рассчитано на семь лет.

Однако горожане нововведение не оценили. Людям не нравится сам вид баннеров, их количество, неуместная реклама и многое другое. В апреле предпринимателям направили порядка 150 предписаний о необходимости исправить выявленные недочеты.

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