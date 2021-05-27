​Газета «Новый Город» поздравит генерального директора Сургутнефтегаза спецномером

Завтра нефтяной генерал Сургута Владимир Богданов отметит 70-летие. По такому поводу газета «Новый Город» подготовила уникальный 32-полосный номер, посвященный человеку, жизнь которого неразрывно связана не просто с нефтью и ее добычей, а с целым городом и ее жителями. Для многих Владимир Богданов – имя нарицательное. О нем ходят легенды. Кто-то считает его жестким и неумолимым руководителем, другие называют его аскетичным и безразличным до must have атрибутов любого полноценного миллиардера.
Корреспондент «НГ» отправился в родное село гендиректор Сургутнефтегаза, где побывал в небольшом музее, посвященному почетному жителю Суерки, поговорил с местными жителями, которые с теплом и большим уважением отзываются о своем земляке.
В номере проливается свет на события, предшествующие назначению Богданова на руководящий пост почти 40 лет назад. Есть душевный рассказ о первой встрече двух главных людей Сургутнефтегаза – Владимира Богданова и Александра Усольцева.
Есть подборка материалов об олигархе глазами российских, английских, американских и немецких СМИ.
СИА-ПРЕСС даже дозвонился до бывшего председателя горисполкома Сургута Леонида Рокецкого, чтобы расспросить его о юбиляре. Рокецкий на слова оказался не скуп…
Особняком номера стоит большой очерк Тараса Самборского, который рассматривает личность Владимира Леонидовича с точки зрения ситуаций и времени, в которых находился нефтяной магнат в определенный отрезок жизни, с точки зрения людей, которые его окружали.
Вчера СИА-ПРЕСС выпустил тизер. Сегодня у читателей есть возможность раздобыть спецвыпуск «НГ» и погрузиться в увлекательное чтиво, чтобы уже завтра, если вдруг представится такая возможность, не забыть поздравить Владимира Леонидовича лично.
Где можно найти спецвыпуск «НГ»:
- ПАО «Сургутнефтегаз»;
- НПФ «Сургутнефтегаз»;
- Администрация города;
- Дума города;
- Аэропорт;
- Авиакомпания «Аэрофлот» (офис продаж);
- Сургутская окружная клиническая больница;
- Окружной кардиологический диспансер;
- Станция переливания крови;
- Медицинский центр «Наджа»;
- Центр микрохирургии глаза «Визус-1»;
- Горводоканал;
- Сургутские городские электрические сети;
- Городские тепловые сети;
- Городская прокуратура;
- «Россети Тюмень»;
- ГРЭС-2;
- «Сибпромстрой» (головной офис);
- ИКЦ «Старый Сургут»;
- Библиотека имени Пушкина;
- ТРЦ «Сургут Сити Молл»;
- ТЦ «Сибирь»;
- ТРЦ «Вершина»;
- ТЦ «Самбор»;
- ТЦ «Светофор»;
- ТЦ «Ребус»;
- Агентство недвижимости «Этажи»;
- Сеть магазинов «Фауна»;
- Сеть магазинов «Мясной двор»;
- Магазин «Дом Сад Огород»;
- Центральный рынок;
- Отель «Екатеринин двор»;
- Отель Gala;
- СИА-ПРЕСС Центр (кофейня «Кофеин»).
Богданов - историческая личность и наш современник, его жизненный путь и трудовой подвиг достойны отдельного издания в нескольких томах. Надеюсь, он пишет мемуары... Хочется услышать или прочесть ЕГО мысли.
В наше время так мало авторитетов, детям в пример ставить некого. Равнение на лучших ещё никого не сделало хуже. И если в других регионах есть свои герои, то в нашем - самый именитый Богданов.
Его пример удивителен тем, что на фоне олигархов, сомнительными путями озолотившихся в 90-е, Владимир Леонидович стал миллиардером, поднимаясь по карьерной лестнице step-by-step, от бурильщика до генерального директора нефтяного гиганта. Это славный путь, достойный подражания, уважения и увековечивания...