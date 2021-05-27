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Богданов-70: спецвыпуск «НГ»

​Газета «Новый Город» поздравит генерального директора Сургутнефтегаза спецномером

Богданов-70: спецвыпуск «НГ»

Завтра нефтяной генерал Сургута Владимир Богданов отметит 70-летие. По такому поводу газета «Новый Город» подготовила уникальный 32-полосный номер, посвященный человеку, жизнь которого неразрывно связана не просто с нефтью и ее добычей, а с целым городом и ее жителями. Для многих Владимир Богданов – имя нарицательное. О нем ходят легенды. Кто-то считает его жестким и неумолимым руководителем, другие называют его аскетичным и безразличным до must have атрибутов любого полноценного миллиардера.

Корреспондент «НГ» отправился в родное село гендиректор Сургутнефтегаза, где побывал в небольшом музее, посвященному почетному жителю Суерки, поговорил с местными жителями, которые с теплом и большим уважением отзываются о своем земляке.

В номере проливается свет на события, предшествующие назначению Богданова на руководящий пост почти 40 лет назад. Есть душевный рассказ о первой встрече двух главных людей Сургутнефтегаза – Владимира Богданова и Александра Усольцева.

Есть подборка материалов об олигархе глазами российских, английских, американских и немецких СМИ.

СИА-ПРЕСС даже дозвонился до бывшего председателя горисполкома Сургута Леонида Рокецкого, чтобы расспросить его о юбиляре. Рокецкий на слова оказался не скуп…

Особняком номера стоит большой очерк Тараса Самборского, который рассматривает личность Владимира Леонидовича с точки зрения ситуаций и времени, в которых находился нефтяной магнат в определенный отрезок жизни, с точки зрения людей, которые его окружали.

Вчера СИА-ПРЕСС выпустил тизер. Сегодня у читателей есть возможность раздобыть спецвыпуск «НГ» и погрузиться в увлекательное чтиво, чтобы уже завтра, если вдруг представится такая возможность, не забыть поздравить Владимира Леонидовича лично.

Где можно найти спецвыпуск «НГ»:

  • ПАО «Сургутнефтегаз»;
  • НПФ «Сургутнефтегаз»;
  • Администрация города;
  • Дума города;
  • Аэропорт;
  • Авиакомпания «Аэрофлот» (офис продаж);
  • Сургутская окружная клиническая больница;
  • Окружной кардиологический диспансер;
  • Станция переливания крови;
  • Медицинский центр «Наджа»;
  • Центр микрохирургии глаза «Визус-1»;
  • Горводоканал;
  • Сургутские городские электрические сети;
  • Городские тепловые сети;
  • Городская прокуратура;
  • «Россети Тюмень»;
  • ГРЭС-2;
  • «Сибпромстрой» (головной офис);
  • ИКЦ «Старый Сургут»;
  • Библиотека имени Пушкина;
  • ТРЦ «Сургут Сити Молл»;
  • ТЦ «Сибирь»;
  • ТРЦ «Вершина»;
  • ТЦ «Самбор»;
  • ТЦ «Светофор»;
  • ТЦ «Ребус»;
  • Агентство недвижимости «Этажи»;
  • Сеть магазинов «Фауна»;
  • Сеть магазинов «Мясной двор»;
  • Магазин «Дом Сад Огород»;
  • Центральный рынок;
  • Отель «Екатеринин двор»;
  • Отель Gala;
  • СИА-ПРЕСС Центр (кофейня «Кофеин»).

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Сегодня в 11:31, просмотров: 498, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:03
Как-то в этой массированной рекламе спецвыпуска «НГ» даже Владимир Леонидович теряется.
Iriska
не нравится
Сегодня в 13:25
А с ним есть интервью (пусть не 2021г) в номере или только о нём? Богданов недосягаем, конечно, но вдруг у вас была возможность поговорить с ним лично? Отзывы, какими бы ни были, не так интересы, как разговор "от первого лица". Любой отзыв раскроет всего лишь талант наблюдателя-рассказчика и журналиста, пересказавшего услышанное.
Богданов - историческая личность и наш современник, его жизненный путь и трудовой подвиг достойны отдельного издания в нескольких томах. Надеюсь, он пишет мемуары... Хочется услышать или прочесть ЕГО мысли.

В наше время так мало авторитетов, детям в пример ставить некого. Равнение на лучших ещё никого не сделало хуже. И если в других регионах есть свои герои, то в нашем - самый именитый Богданов.
Его пример удивителен тем, что на фоне олигархов, сомнительными путями озолотившихся в 90-е, Владимир Леонидович стал миллиардером, поднимаясь по карьерной лестнице step-by-step, от бурильщика до генерального директора нефтяного гиганта. Это славный путь, достойный подражания, уважения и увековечивания...
Злобный пупсеГ Iriska
не нравится
Сегодня в 13:38
не Ириска, а заноза в одном месте))
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