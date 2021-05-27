​Газета «Новый Город» поздравит генерального директора Сургутнефтегаза спецномером

Завтра нефтяной генерал Сургута Владимир Богданов отметит 70-летие. По такому поводу газета «Новый Город» подготовила уникальный 32-полосный номер, посвященный человеку, жизнь которого неразрывно связана не просто с нефтью и ее добычей, а с целым городом и ее жителями. Для многих Владимир Богданов – имя нарицательное. О нем ходят легенды. Кто-то считает его жестким и неумолимым руководителем, другие называют его аскетичным и безразличным до must have атрибутов любого полноценного миллиардера.

Корреспондент «НГ» отправился в родное село гендиректор Сургутнефтегаза, где побывал в небольшом музее, посвященному почетному жителю Суерки, поговорил с местными жителями, которые с теплом и большим уважением отзываются о своем земляке.

В номере проливается свет на события, предшествующие назначению Богданова на руководящий пост почти 40 лет назад. Есть душевный рассказ о первой встрече двух главных людей Сургутнефтегаза – Владимира Богданова и Александра Усольцева.

Есть подборка материалов об олигархе глазами российских, английских, американских и немецких СМИ.

СИА-ПРЕСС даже дозвонился до бывшего председателя горисполкома Сургута Леонида Рокецкого, чтобы расспросить его о юбиляре. Рокецкий на слова оказался не скуп…

Особняком номера стоит большой очерк Тараса Самборского, который рассматривает личность Владимира Леонидовича с точки зрения ситуаций и времени, в которых находился нефтяной магнат в определенный отрезок жизни, с точки зрения людей, которые его окружали.

Вчера СИА-ПРЕСС выпустил тизер. Сегодня у читателей есть возможность раздобыть спецвыпуск «НГ» и погрузиться в увлекательное чтиво, чтобы уже завтра, если вдруг представится такая возможность, не забыть поздравить Владимира Леонидовича лично.

Где можно найти спецвыпуск «НГ»: