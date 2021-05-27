Сургутянин получил 16 лет колонии за убийство двух человек

Суд ХМАО вынес приговор 45-летнему жителю поселка Федоровский, который признан виновным в убийстве двух человек. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 16 лет, сообщили siapress.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 9 мая 2020 года в одном из общежитий, где проживали сотрудники нефтяной компании. «Местный житель, находясь в комнате общежития в посёлке Федоровский, в ходе возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в двух мужчин, которые проживали в указанном общежитии. От полученных ранений они скончались на месте преступления. Злоумышленник с места происшествия скрылся и был задержан сотрудниками полиции спустя непродолжительное время», - напомнили об обстоятельствах трагедии в ведомстве.