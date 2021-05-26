В Югре продолжается планомерная достройка проблемных домов и восстановление прав дольщиков

В ближайшее время 194 сургутянина из списка обманутых дольщиков получат ключи от новых квартир. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию первого этапа одного из домов в 41-м микрорайоне, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Благодаря слаженной работе и постоянному контролю со стороны департамента строительства автономного округа, администрации Сургута и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Югры под руководством губернатора автономного округа Натальи Комаровой восстановлены права 194 граждан», – заявил заместитель губернатора Андрей Зобницев.

В этом доме осталось еще четыре подъезда, которые в два этапа будут достроены, ключи от квартир в них собственники получат до конца 2021 года.

С начала этого года из единого реестра проблемных домов были исключены два долгостроя – один от компании «ДСК-2» в Нефтеюганске, и второй – от «Северстроя» в Сургуте. Тогда долгожданное жилье получили 180 граждан. До этого, в 2020 году, в Сургутском районе, Сургуте, Мегионе, Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганске были завершены восемь домов.

Напомним, что региональное правительство в 2019 году, когда проблема обманутых дольщиков резко обострилась, ввело новый механизм ее разрешения – компании, которые готовы завершить недостроенные дома, получали в качестве компенсации землю в долгосрочную аренду без торгов. Кроме того, с 2020 года появился еще один инструмент – достройка проблемных домов либо выплата денежной компенсации для пострадавших вместе с Фондом защиты прав участников долевого строительства России – 30 процентов суммы от Фонда, остальные 70 процентов – из бюджета Югры.