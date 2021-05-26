Югорский фонд капремонта проведет прием граждан в Сургуте

В четверг, 27 мая, с 10.00 до 17.00 специалисты Югорского фонда капремонта проведут прием граждан в Сургуте. Попасть на встречу можно будет с 10.00 до 17.00 в пункте по работе с населением №21 на проспекте Ленина, 49. Приемы будут проводиться каждый месяц, сообщается на сайте администрации города.

Югорский фонд капремонта возобновил приемы граждан с середины мая. Уже состоялись встречи с плательщиками взносов в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Напомню, что в 2021 году в Югре по программе капремонта обновят 716 многоквартирных домов. Общее количество домов, включенных в окружную программу, – 6 438.