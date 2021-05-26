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​Минфин попросил: заседание по делу Попова снова отложили

Рассмотрение дела по иску экс-главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре и Минфину перенесли на 11 июня

​Минфин попросил: заседание по делу Попова снова отложили
Фото: siapress.ru

Рассмотрение дела по иску бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре города и Минфину РФ перенесли на 11 июня. Такое решение принял Сургутский городской суд по ходатайству министерства финансов.

«Суд отложил на 11 июня в 14.00 заседание. Такое решение принято по ходатайству Минфина РФ для вызова свидетеля», - сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского городского суда.

Напомним, Дмитрий Попов подал иск о взыскании имущественного вреда в размере почти 25 миллионов рублей – расходы на адвокатов и утраченный заработок.

В прошлом году Дмитрий Попов был полностью оправдан по делу о превышении должностных полномочий. Из-за уголовного преследования ему пришлось покинуть пост главы города. Судебные разбирательства длились пять лет. Все это время Попов не работал. В 2021 году он вернулся на работу в Сургутнефтегаз.

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Сегодня в 17:03, просмотров: 370, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
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Сегодня в 17:33
Хороший человек!..
Съели и не подавились. Каким деньгами измерить репутационные потери и километры измотанных нервов?

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