Рассмотрение дела по иску экс-главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре и Минфину перенесли на 11 июня

Рассмотрение дела по иску бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре города и Минфину РФ перенесли на 11 июня. Такое решение принял Сургутский городской суд по ходатайству министерства финансов.

«Суд отложил на 11 июня в 14.00 заседание. Такое решение принято по ходатайству Минфина РФ для вызова свидетеля», - сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского городского суда.

Напомним, Дмитрий Попов подал иск о взыскании имущественного вреда в размере почти 25 миллионов рублей – расходы на адвокатов и утраченный заработок.

В прошлом году Дмитрий Попов был полностью оправдан по делу о превышении должностных полномочий. Из-за уголовного преследования ему пришлось покинуть пост главы города. Судебные разбирательства длились пять лет. Все это время Попов не работал. В 2021 году он вернулся на работу в Сургутнефтегаз.

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