Заместителем главы Сургута по городскому хозяйству стал Сергей Полукеев

Сергей Полукеев, экс-замгубернатора Югры, назначен заместителем главы Сургута: в этой должности он будет курировать городское хозяйство. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили инсайдеры на Энгельса, 8. Сам Полукеев на звонок корреспондента информагентства не ответил.
Напомним, что команда сургутского мэра Андрея Филатова обновляется с марта — о ее формировании можно прочитать в соответствующем разделе на siapress.ru.
Считаю, хорошее назначение на данную должность
Говорит одно, а делает другое...
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Одной из самых вероятных кандидатур на пост заместителя главы Сургута, курирующего сферу ЖКХ, в последние дни наблюдатели называли Сергея Полукеева, экс-директора ДИЗО в мэрии (2011-2013 г.г.) и бывшего заместителя губернатора Югры (2013-2015 г.г.). Однако в разговоре с корреспондентом «СургутИнформ-ТВ» сам Полукеев опроверг эту информацию: — Не верьте слухам. У меня нет таких амбиций. На должность заместителя главы я не собираюсь. У меня совершенно другой круг интересов, связанный с бизнесом и консалтингом. Я замечательно себя чувствую. И совершенно не слежу за кадровыми перестановками в мэрии и в правительстве. Ну а разговоры с моим возвращением, вероятно, связаны с тем, что я на днях туда заходил. Еле вышел! То с одним пообщаешься, то с другим. Вот, наверно, люди и сделали такие поспешные выводы.
И тут бы Полукееву как порядошному человеку первому отзвониться на СИА и прояснить ситуацию с назначением, а он еще и на звонок не отвечает.
В шоке чтоли от такого счастья?
А то, как сказал Никита Хрущев: нам такие художники не нужны.
«Что это такое? Вы что – мужики или педерасты проклятые…
Художников учили на народные деньги, они едят народный хлеб и должны работать для народа, а для кого они работают, если народ их не понимает?»