Заместителем главы Сургута по городскому хозяйству стал Сергей Полукеев

Сергей Полукеев, экс-замгубернатора Югры, назначен заместителем главы Сургута: в этой должности он будет курировать городское хозяйство. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили инсайдеры на Энгельса, 8. Сам Полукеев на звонок корреспондента информагентства не ответил.

Напомним, что команда сургутского мэра Андрея Филатова обновляется с марта — о ее формировании можно прочитать в соответствующем разделе на siapress.ru.