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​Еще одного зама Филатова нашли в Сургуте

Заместителем главы Сургута по городскому хозяйству стал Сергей Полукеев

​Еще одного зама Филатова нашли в Сургуте
Фото: siapress.ru

Сергей Полукеев, экс-замгубернатора Югры, назначен заместителем главы Сургута: в этой должности он будет курировать городское хозяйство. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили инсайдеры на Энгельса, 8. Сам Полукеев на звонок корреспондента информагентства не ответил.

Напомним, что команда сургутского мэра Андрея Филатова обновляется с марта — о ее формировании можно прочитать в соответствующем разделе на siapress.ru.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 828, комментариев: 12
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 11:02
Ну что ж!
Злобный пупсеГ
не нравится
Сегодня в 11:22
Велкам ту зе юниверс!
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 11:22
Полукеев - полупокер.
Районный критик
не нравится
Сегодня в 11:34
правильно! одобряю! давно никого из администрации не расстреливали. а еще грязи и мусорные полигоны, обещанные им в бытность замом губернатора, в городе появятся. грязи они такие, с таким чиновником не заставят себя ждать
zarnica86
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Сегодня в 11:47
Очень толковый аналитик, хозяйственик.
Считаю, хорошее назначение на данную должность
Ыть
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Сегодня в 12:00
Возвращение будулая
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 12:02
А у нас ещё есть к/з Северное?
Районный критик
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Сегодня в 12:03
слушайте. ну только один плюс - не лангепас. хотя омск, что в принципе одна фигня
Citizen
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Сегодня в 12:38
Вот НАСТОЯЩИЙ ЧИНОВНИК!!!
Говорит одно, а делает другое...

_____________________________________________________
Одной из самых вероятных кандидатур на пост заместителя главы Сургута, курирующего сферу ЖКХ, в последние дни наблюдатели называли Сергея Полукеева, экс-директора ДИЗО в мэрии (2011-2013 г.г.) и бывшего заместителя губернатора Югры (2013-2015 г.г.). Однако в разговоре с корреспондентом «СургутИнформ-ТВ» сам Полукеев опроверг эту информацию: — Не верьте слухам. У меня нет таких амбиций. На должность заместителя главы я не собираюсь. У меня совершенно другой круг интересов, связанный с бизнесом и консалтингом. Я замечательно себя чувствую. И совершенно не слежу за кадровыми перестановками в мэрии и в правительстве. Ну а разговоры с моим возвращением, вероятно, связаны с тем, что я на днях туда заходил. Еле вышел! То с одним пообщаешься, то с другим. Вот, наверно, люди и сделали такие поспешные выводы.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:55
Неплохой выбор. По крайней мере Полукеева «за руку по городу» по водить не надо. Знает каждую «яму». Что и надо «завхозу» по городскому хозяйству. Кроме того, у него есть опыт работы на посту Заместителя Губернатора и в городских структурах Сургута. Будем ждать результат в работе по благоустройству города, уборке снега и других повседневных рутинных городских делах. А главное в повышении эффективности использования городского имущества. Здесь просто беда.
Местный Citizen
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Сегодня в 13:15
В принципе, да. Сам себя и охарактеризовал
Сергей Б
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Сегодня в 13:19
Да все бы ничего, но Полукеев здесь на СИА-ПРЕСС активно выступал с явным прицелом на зама по хоз. части – возьмите меня, возьмите меня, я весь такой умный. Хотя тоже опровергал.

И тут бы Полукееву как порядошному человеку первому отзвониться на СИА и прояснить ситуацию с назначением, а он еще и на звонок не отвечает.

В шоке чтоли от такого счастья?

А то, как сказал Никита Хрущев: нам такие художники не нужны.

«Что это такое? Вы что – мужики или педерасты проклятые…

Художников учили на народные деньги, они едят народный хлеб и должны работать для народа, а для кого они работают, если народ их не понимает?»
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