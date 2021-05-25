В Сургуте пройдет конкурс стартапов и научных проектов

Конкурс социальных, предпринимательских и бизнес-проектов пройдет на этой неделе в Сургуте. Его проводит городской «Интеллектуальный клуб» совместно с Сургутским Государственным университетом. Победители получат ценные призы, именные стипендии и возможность участвовать в акселераторе их проектов – фактически, им окажут помощь в реализации их идеи, если она будет одобрена жюри конкурса.

Чтобы включиться в процесс, нужно зарегистрироваться на соответствующем портале СурГУ, подготовить пятиминутную презентацию и в субботу, 29 мая, выступить перед жюри в режиме онлайн или оффлайн. Защита будет идти с 10 до 13 часов. Желающие могут задать все интересующие вопросы по телефону (3462) 991-300.

Этот конкурс проводится в рамках проекта «Предпринимательский университет», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.