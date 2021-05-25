В Сургуте 26 мая будет гроза и сильный ветер

Демоверсия лета быстро закончилась — на Сургут надвигаются холода. По сообщению городского Гидрометеобюро, завтра днем сургутян порадуют гроза с сильным дождем и ветром — порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует в это время закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ, перекрыть воду. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, – туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Не стоит пользоваться лифтом.

Если ненастье застало вас на улице, укройтесь от ветра в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.