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​Снова дождь и стужа: Сургут погодой не порадует

В Сургуте 26 мая будет гроза и сильный ветер

​Снова дождь и стужа: Сургут погодой не порадует
Фото: siapress.ru

Демоверсия лета быстро закончилась — на Сургут надвигаются холода. По сообщению городского Гидрометеобюро, завтра днем сургутян порадуют гроза с сильным дождем и ветром — порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует в это время закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ, перекрыть воду. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, – туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Не стоит пользоваться лифтом.

Если ненастье застало вас на улице, укройтесь от ветра в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 629, комментариев: 0
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