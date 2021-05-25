Режим самоизоляции в ХМАО продлен до 30 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила ограничения, связанные с режимом самоизоляции в регионе. Как сообщает окружной оперштаб, до 30 июня 2021 года не будут работать развлекательные центры для детей и детские игровые комнаты, в том числе те, которые находятся на территории торговых центров.

По-прежнему ограничена работа развлекательных и досуговых заведений — однако в кино ходить можно, если в зале заполнено не более полвины всех мест. Разочарованы кальянщики: курить в ресторанах по-прежнему нельзя.

«Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, необходимо осуществлять контроль санитарно-эпидемиологических мероприятий в общежитиях образовательных организаций; поддерживать бесперебойную работу телефона «горячей линии» для обучающихся и родителей», — говорится в заявлении оперштаба.

Зато с 1 июня откроются круглосуточные санатории — но в них ждут только тех постояльцев, у которых поставлена прививка от «короны» или есть свежие результаты ПЦР-теста.