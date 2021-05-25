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Ночная рыбалка обернулась для двух мужчин уголовным делом

В Сургутском районе поймали двух мужчин, которые поймали 67 особей ценных пород рыб

Ночная рыбалка обернулась для двух мужчин уголовным делом
фото: СК Югры

Два жителя Сургутского района стали фигурантами уголовного дела из-за незаконной рыбалки. Инцидент произошел ночью 18 мая: горе-браконьеры добыли двух краснокнижных осетров и 65 особей других ценных пород рыб на реке Тромъеган.

Отмечается, что нелегальную рыбалку выявили во время рейда сотрудниками территориального отдела Росрыболовства. Ущерб, который нанесли мужчины, оценивается на сумму, значительно превышающую полмиллиона.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе СК Югры.

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Сегодня в 11:25, просмотров: 351, комментариев: 0
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