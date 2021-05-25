На выходных на дачных кооперативах Сургута работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В выходные сургутские дачники могут привиться от коронавируса в мобильном пункте поликлиники №1. Он начал работу с 23 мая. Для этих нужд переоборудован автобус ПАЗ, в штат вакцинальной бригады вошли врач и медицинская сестра, имеется все необходимое оборудование, включая расходные материалы.

«Короткое северное лето и прекрасная погода – отправили горожан за город. Для удобства мы организовали работу мобильного пункта вакцинации прямо на дачах в выходной день. Наш первый опыт – «Прибрежный 3 Приозерье», спасибо руководству товарищества за содействие. За субботу и воскресенье вакцинировалось более 20 человек. Сегодня мы готовим график работы мобильного пункта на месяц вперёд, чтобы дачники и из других кооперативов смогли обезопасить себя и своих близких от опасного заболевания», – рассказал главврач первой поликлиники Максим Слепов.

Напомним, что также очередной пункт для вакцинации от COVID-19 развернули в ТЦ «Сити Молл».