В рабочей поездке в Белый Яр председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк побывал в приюте для животных «Дорога домой». Вместе с его руководителем Константином Давлетовым прошли по территории вдоль вольеров, где живут 945 собак. «Наш приезд взволновал животных. Одни боязливо сидели в углу, другие оглушительно лаяли или метались по клетке. Душераздирающее зрелище скажу я вам», - рассказал Анатолий Сименяк.

Так или иначе сейчас все собаки, которые по разным причинам оказались в приюте «Дорога домой», защищены от голодной смерти или гибели от рук какого-нибудь изверга. Анатолий Сименяк отметил, что Константин Давлетов своё дело знает хорошо. Все необходимые действия в рамках федерального закона о животных выполняются. Собак вакцинируют, чипируют, стерилизуют, и, если она не агрессивна, что подтверждается заключением кинолога, возвращают на прежнее место обитания.

«Дорогу» домой здесь надеются найти собаки из Сургута, Пыть-Яха, Нефтеюганска и Сургутского района. Чтобы справляться с числом отловленных животных, приюту нужно ещё 1000 мест, говорит Константин. Половина из них будет размещена на выделенной земле, для остальных надстроят второй этаж.

Руководитель приюта показал председателю районного парламента кухню, где в двух огромных 250-литровых котлах готовят питание для собак. «С главой Белого Яра Еленой Никифоровой и пришли к одному мнению, что можно проработать с фермерами тему отходов, - поделился Анатолий Сименяк. – А пока мы делаем, что должны делать. Посильная помощь идёт от неравнодушных жителей, волонтёров. Что касается бюджета района, за последние три года сумма расходов на статью составила 27, 2 млн рублей, из них – 19,6 млн рублей – за счет района. В том числе, по плану на 2021 год - более 7 млн рублей предусмотрено из казны района.

Советую тем, кто захочет завести собаку, пройти недельную стажировку в приюте. Чтобы прочувствовать глубину тоски бездомного животного», - выразил своё мнение Анатолий Сименяк.