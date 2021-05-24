Депутаты Думы района обозначили ряд задач перед администрацией района

21 мая парламентарии приняли решения, которые обсуждали на депутатских комиссиях двумя днями ранее. Надо отметить, что обсуждение, предшествующее заседанию Думы, вызвало со стороны народных избранников немало вопросов. Разбираем те, которые попали в контрольный список депутатов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ. Председатель Думы района Анатолий Сименяк обратился с вопросом к Ольге Кочуровой, директору департамента образования и молодежной политики администрации района на важную тему: «Прокуратура выявила нарушения антитеррористической безопасности в школах муниципалитета. Когда они будут соответствовать всем нормам и требованиям безопасности?» Ольга Кочурова заверила Анатолия Сименяка и присутствующих, что в ближайшее время образовательные учреждения обеспечат все необходимые нормы безопасности. Как она пояснила, 34 образовательных организации из 68 объектов полностью соответствует категорированию. До декабря 2021 года запланировано 40 мероприятий.

Тем не менее депутаты будут контролировать выполнение государственной задачи департаментом образования. Если будет необходимость при ближайшей корректировке бюджета выделят необходимые средства.

На дополнительный вопрос от Данила Денисова, хватит ли всем школьникам учебников в следующем учебном году и заключены ли все необходимые контракты Ольга Кочурова ответить не смогла. «Через две недели должен быть ответ», – такова резолюция депутатов.

КОГДА В НИЖНЕСОРТЫМСКОМ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА? Данил Денисов уточнил, когда в поселении начнётся строительство школы. «Разные даты называются, – добавил он. В том числе в СМИ разные сроки звучат». Оксана Виер, директор департамента строительства и земельных отношений администрации района ответила, что ориентировочно перенос срока строительства на 8 месяцев – на апрель 2022 года.

Плюсом к школе в поселении должен появиться дом для учителей. Какова перспектива его строительства и сроки – депутатам ответят в ближайшее время.

ФИНАНСОВОМУ ВОПРОСУ уделил должное внимание Анатолий Сименяк. Спросил за неиспользованный остаток бюджетных средств по 2020 году. Представитель департамента образования Ольга Кочурова объяснила факт несостоявшимися торговыми процедурами. Но этого объяснения недостаточно, счёл Анатолий Сименяк. Прозрачность вопросу обеспечит его поручение предоставить информацию по каким статьям возникли «пробелы».

Депутаты, по запросу Владимира Вяткина, порекомендовали прояснить тему объектов незавершенного строительства. Проработку вопроса парламентарии начнут через 2 недели, в такой срок могут уложиться департамента строительства и земельных отношений, чтобы сделать квартальную разбивку.