Несколько решений были приняты на заседании Думы Сургутского района 21 мая

3 в 1. Решение объединить несколько правовых актов, регулирующих тему инициативных проектов, по мнению председателя Думы района Анатолия Сименяка будет только плюсом для жителей. «Теперь всё что касается определения территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок их обсуждения и выявления мнения граждан, а также, порядок выдвижения и рассмотрения инициативных проектов будет регулировать один документ», – уточнил Анатолий Сименяк. – Для жителей так будет понятнее и проще реализовать свои права».

Помочь активным и пытливым умам. Ряд дополнительных полномочий в сфере молодёжной политики был закреплён за департаментом образования и молодёжной политики администрации муниципалитета. Поправки включают в себя развитие института наставничества, поддержки молодёжи, проявившей одарённость, обеспечение и защиту прав и законных интересов молодого поколения и т.д.

«Наша молодёжь очень активная и перспективная. Молодые люди берут на себя различные функции от помощи пожилым землякам до реализации различных идей по благоустройству и развитию поселения. Нужно помогать тем, кто хочет быть сопричастным к чему-­то большому, значимому, служить обществу», - прокомментировал решение депутатов Владимир Вяткин.

Одной справкой меньше. Народные избранники упростили процедуру получения компенсации расходов на поездку в отпуск бюджетникам Сургутского района, если маршрут не является прямым. Районный депутат Александр Зимин рассказал, что теперь справку, подтверждающую проезд, не нужно брать, если промежуточным пунктом к месту использования отпуска и обратно в западном направлении является г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Тюмень. В восточном направлении - г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Новосибирск.