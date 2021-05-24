Начальник пиар-службы главы Сургута Виталий Щербаков ушел в отставку

В команде главы Сургута продолжаются изменения: из нее уходит начальник управления массовых коммуникаций Виталий Щербаков.

Сам он от комментариев отказался, а возглавляемое им управление сообщило: «Виталий Щербаков уходит в отпуск на 10 дней с 26 по 4 июня с последующим увольнением. Принял он решение самостоятельно, оно связано с личными мотивами. Насколько известно, он будет рассматривать предложения по дальнейшей работе не только в муниципальной сфере».

После ухода Щербакова врио начальника станет его заместитель Юлия Садовская.

Напомним, что Щербаков пришел в сургутскую мэрию с аналогичной позиции, которую занимал в администрации Сургутского района, — и там, и там он занимался налаживанием связи между чиновниками и журналистами.

О том, как происходит формирование новой администрации Сургута, читайте в соответствующем разделе siapress.ru.