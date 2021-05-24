16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5266   EUR  89,6877  

Новости

Больше новостей
Вы определились с планами на летний отпуск?
Комментировать
0
Можете ли вы назвать себя метеозависимым?
Комментировать
0
Опасаетесь ли вы за безопасность своего ребенка после казанской трагедии?
Комментировать
0
Больше опросов

​Пиар-команда сургутского мэра меняется: ушел в отставку ее глава

Начальник пиар-службы главы Сургута Виталий Щербаков ушел в отставку

​Пиар-команда сургутского мэра меняется: ушел в отставку ее глава
Фото: vk.com

В команде главы Сургута продолжаются изменения: из нее уходит начальник управления массовых коммуникаций Виталий Щербаков.

Сам он от комментариев отказался, а возглавляемое им управление сообщило: «Виталий Щербаков уходит в отпуск на 10 дней с 26 по 4 июня с последующим увольнением. Принял он решение самостоятельно, оно связано с личными мотивами. Насколько известно, он будет рассматривать предложения по дальнейшей работе не только в муниципальной сфере».

После ухода Щербакова врио начальника станет его заместитель Юлия Садовская.

Напомним, что Щербаков пришел в сургутскую мэрию с аналогичной позиции, которую занимал в администрации Сургутского района, — и там, и там он занимался налаживанием связи между чиновниками и журналистами.

О том, как происходит формирование новой администрации Сургута, читайте в соответствующем разделе siapress.ru.


нравится (1) не нравится (3)
Сегодня в 16:24, просмотров: 415, комментариев: 2
Комментарии:
Злобный пупсеГ
не нравится
Сегодня в 16:35
ничесе! Только Виталик? а остальные еще в строю? или до них метла не дошла еще?
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 17:22
Считаю, что пиар-команды создают плохо работающие чиновники ! Для профессионалов работающих на благо своих избирателей эти команды не нужны, люди сами их оценят.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Трое сургутян доставлены в отдел полиции после драки со стрельбой 1422
  2. ​В Сургуте пропал ребёнок // ОРИЕНТИРОВКА 1312
  3. ​В Югре 24 мая поднимется сильный ветер 1211
  4. ​Что целую неделю решают кандидаты в депутаты? 856
  5. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 607
  6. Похититель подростка отправится в тюрьму почти на семь лет 526
  7. ​За комаром не с топором // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 508
  8. ​Пиар-команда сургутского мэра меняется: ушел в отставку ее глава 415
  9. ​СИБУР создал для студентов Нижневартовского нефтяного техникума комфортное пространство для учебы и отдыха 381
  10. ​Рейс «Москва – Сургут» встречала полиция из-за нервного пассажира 303
  1. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 7045
  2. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 4025
  3. ​Потом не жалуйтесь на холод: названа дата отключения отопления в Нижневартовске 3944
  4. Для особо одарённых повторяем: элитный дом «обклеили» адресными табличками 3878
  5. ​Планы меняются, отключение горячей воды в Сургуте остается: график откорректировали 3834
  6. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО 3629
  7. ​Во время взрыва на месторождении под Нижневартовском пострадали четыре человека 3429
  8. ​А какой вклад в избыточную смертность во всем мире внесла остановленная ради «борьбы с ковидом» система здравоохранения? 3371
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 мая? // АФИША 3209
  10. ​Держатели «префов» Сургутнефтегаза останутся довольны выплатами 3105
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 10863
  2. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 10554
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 10371
  4. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 9431
  5. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 8843
  6. ​В Нефтеюганске сбили ребенка, выбежавшего из-за припаркованного авто 8801
  7. ​Глава Нефтеюганска привился от коронавируса 8262
  8. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 7950
  9. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7895
  10. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 7728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика