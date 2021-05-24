На борту авиарейса «Москва – Сургут» сработали датчики задымления из-за покурившего пассажира

Ночью в воскресенье, 23 мая, транспортная полиция встречала рейс, прибывший в Сургут из Москвы. Стражей порядка вызвали к самолету из-за пассажира, который решил подымить в полете.

«Полицейскими установлено, что 28-летний житель Радужного во время полета курил сигарету в туалетной комнате в носовой части самолета, в результате на борту воздушного судна сработали датчики задымления. Нарушитель пояснил полицейским, что раскаивается в содеянном и что совершил необдуманный поступок, потому что сильно нервничал в полете», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

За административное правонарушение курильщику грозит штраф – от 500 до 1 500 рублей.