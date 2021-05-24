48 новых случаев ковида выявлено в Югре за сутки. Один пациент скончался

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. Больше всего новых заболевших в Нижневартовске (10), Сургуте (7), Ханты-Мансийске и Нягани (по 4).

«На момент выявления у 35 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 44 случаях, по двум контакт уточняется», - сообщили в оперативном штабе региона.

Сейчас коронавирусом болеют 483 человека. Состояние 31 пациентов тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Накануне в Сургуте скончался пациент с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в Югре зарегистрировано 57 143 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели 55 863 югорчанина, умерли 797 человек.