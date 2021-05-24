В Сургуте мужчины с разводным ключом и пистолетом устроили разборки во дворе

Днем в воскресенье, 23 мая, во дворе на проспекте Набережный четверо мужчин устроили разборки. Один из участников был травмирован во время драки. Очевидцы утверждают, что слышали стрельбу.

В пресс-службе городской полиции корреспонденту siapress.ru рассказали, что после инцидента трое участников конфликта задержан.

«Установлено, что 40-летний мужчина с товарищем пришли к своим знакомым и попросили их спуститься во двор. Во время беседы мужчины вспомнили старый конфликт и 40-летний сургутянин получил удар разводным ключом по голове. Трое участников конфликта доставлены в отделение полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить тяжесть вреда, причиненного потерпевшему», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, известно, что у четвертого участника конфликта был с собой пневматический пистолет. Его личность, а также факт применения им оружия устанавливаются.

По данным ТК «СургутИнформТВ», именно стрелявший мужчина вызвал полицию, а скрылся с места происшествия.

Очевидцы утверждают, что все участники конфликта были очень пьяны.