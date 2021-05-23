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​Под Сургутом столкнулись ГАЗель и Renault, пострадали шесть человек

В Сургутском районе в ДТП пострадали шесть человек

​Под Сургутом столкнулись ГАЗель и Renault, пострадали шесть человек

В воскресенье, 23 мая, в 00.40 на 24 километре автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе столкнулись ГАЗель и Renault Sandero. С места аварии госпитализированы шесть человек, сообщает отделение пропаганды районного УГИБДД.

По предварительным данным, 59-летняя женщина, водитель легковушки, двигаясь со стороны СОТ «Победит-1» в сторону Сургута, не предоставила преимущества в движении ГАЗели, которой управлял 43-летний водитель. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также четверо пассажиров Renault, в том числе, 6-летняя девочка.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 271, комментариев: 0
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