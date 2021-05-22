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​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника

Сургут утыкан новыми уродливыми рекламными конструкциями: кого благодарить?

​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника
Фото: о.Антоний Исаков

Страшноватые рекламные конструкции, которые появляются в самых неожиданных местах Сургута, раздражают даже самых мирных жителей города — накануне настоятель Храма в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Антоний Исаков словами «Какая дикость…» сопроводил фотографию очередного уродца, выросшего неподалеку от храмового комплекса.

«Что это? Зачем?» — недоумевает священник. Вместе с ним поражается и город. Часть сургутян сопоставили начало установки рекламных конструкций с первым (!) рабочим днем нового главы города Андрея Филатова — действительно, ставить их где попало начали в конце февраля, и тогда же соцсети взорвались справедливым возмущением.

Однако связывать такое примитивное желание подзаработать с «новосельем» Филатова на Энгельса, 8 некорректно. Несмотря на то, что некоторые сургутяне искренне сравнивают двух мэров, говоря, что предыдущий с аляповатой рекламой боролся, а нынешний ее возвращает на улицы города, речь все-таки именно о действии все той же «команды Шувалова», которая постепенно покидает администрацию. Так, накануне на портале siapress.ru в прямом эфире проекта «Особое мнение» журналист и депутат Эдуард Иваницкий заявил, что этими конструкциями — а их порядка 450 штук — чиновники «кошмарили» парламентариев еще два года назад, и связан этот проект непосредственно с именем экс-замглавы Алексея Жердева.

«Жердевский подход — это такие громкие, масштабные проекты, причем масштабные во всем. Если реновация — то такая, на миллиард. Если рекламные конструкции — то их надо 450 с лишним, — говорит Иваницкий. — Нам рассказывали в думе про эти современнейшие 400 штук — никто не мог понять и никто не смог объяснить, зачем нашему городу нужны 400 рекламных конструкций, я не пойму, что с ними делать после того, как выборы пройдут».

Впрочем, с «современностью» рекламных щитов чиновники явно промахнулись; это очевидно отцу Антонию, который так прокомментировал их внешний вид: «Такие конструкции вообще прошлый век в рекламном деле. В нашем городе и так немного мест, разбивающих обыденную серость», — удивляется он.

Горожанам же предстоит задаться вопросом: не имеет ли Сурут дело с натуральной уголовщиной, стремлением костромских хлестаковых в последний момент выжать из каждого клочка города все коммерческие возможности? Судя по молчанию новой администрации, этот вопрос явно изучают и новые чиновники — по словам инсайдеров, сейчас на Энгельса, 8 идет масштабный аудит работы предыдущей команды, в том числе в части громких проектов типа реновации проспекта Ленина — которые в настоящий момент заморожены. Установка рекламных щитов, однако, продолжается — соответствующие контракты успели заключить в конце прошлого года, сейчас, надо полагать, администрация ищет пути остановки этого проекта. Мы будем следить за ситуацией.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 643, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:30
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:35
Прекрасный Храм Георгия Победоносца на фоне «рекламной уродины». Это нонсенс. Кто разрешил это установку? ДА и Г? Конкретно кто. Как сказал в своё время нарком ЖД транспорта Лазарь Каганович: «У каждой аварии есть Фамилия, Имя, Отчество». У каждой рекламной конструкции есть ФИО. Поэтому озвучьте весь список тех кто продолжает уродовать город такими «архитектурными шедеврами». А ещё лучше под каждой рекламной конструкцией должны быть табличка с координаты собственника. Анонимность здесь неуместна.
Alkonowa1ow Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:14
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
йося
не нравится
Сегодня в 14:29
Карумпция
Бугаева
не нравится
Сегодня в 16:06
За базар отвечаешь? А йосю ставишь?
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