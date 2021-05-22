Глава Сургута Андрей Филатов встретился с руководством УФАС Югры Рузалином Хабибуллиным

Встреча главы Сургута Андрея Филатова с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре Рузалином Хабибуллиным состоялась накануне.

Сургутский градоначальник и руководитель антимонопольного ведомства обсудили текущие вопросы жизнедеятельности муниципалитета и определили механизмы взаимодействия на ближайшее время.

Так, Рузалин Хабибуллин рассказал о требованиях, предъявляемых в области антимонопольного законодательства. Также обсудили положение дел в строительном бизнесе — в частности, как исполняется поручение президента России Владимира Путина об ограничении роста цен на строительные материалы.